АО «ЛОМО» (концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию новые шлифовальные и центрировочные станки для обработки оптических линз. Оборудование позволит предприятию нарастить производство высокоточной продукции как для государственных, так и для коммерческих заказчиков. Поставка стала частью комплексного плана по модернизации станочного парка, цель которого — повысить эффективность и качество оптического производства.

Как отметили в Калашникове, шлифовальные станки обеспечивают точную обработку поверхности линз, что критически важно для последующей полировки и достижения заданных оптических параметров. Центрировочные станки позволяют выравнивать оптические детали с минимальной погрешностью, что напрямую сказывается на качестве готовых изделий.

Освоение новой техники даст возможность оптимизировать ключевые этапы производства и выполнять обязательства перед заказчиками в установленные сроки. Работа по обновлению станочного парка, модернизации оборудования и ремонту площадок входит в долгосрочную стратегию развития АО «ЛОМО».