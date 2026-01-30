Ввод жилья в России в 2025 году вырос по сравнению с прошлым годом на 0,4%, до 108,15 млн кв. м, следует из данных Росстата.Это второй результат в новейшей истории России.

В декабре было сдано почти 16,6 млн кв. м жилья, что на 19% больше, чем в декабре 2024 года, следует из материалов статистического ведомства. Населением за 2025 год введено 63,5 млн кв. м жилья (59% общего объема ввода), что на 2% больше показателей предыдущего года.

В декабре показатель составил 4,1 млн кв. м, что почти в 2,5 раза больше результатов декабря 2024 года.