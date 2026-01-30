MAX
2 дня назад 371
termometrix Статистика

Ввод жилья в России в 2025 году вырос по сравнению с 2024 г. на 0,4%, до 108,1 млн квадратных метров

© expert.ru

Ввод жилья в России в 2025 году вырос по сравнению с прошлым годом на 0,4%, до 108,15 млн кв. м, следует из данных Росстата.Это второй результат в новейшей истории России.

В декабре было сдано почти 16,6 млн кв. м жилья, что на 19% больше, чем в декабре 2024 года, следует из материалов статистического ведомства. Населением за 2025 год введено 63,5 млн кв. м жилья (59% общего объема ввода), что на 2% больше показателей предыдущего года.

В декабре показатель составил 4,1 млн кв. м, что почти в 2,5 раза больше результатов декабря 2024 года.

Источник: expert.ru

Комментарии 5

  • Нет аватара termometrix30.01.26 20:15:26

    И ещё одна интересная новость. Объём сбережений или всех вкладов граждан (физических лиц) в коммерческих банках на 1 января 2026 года достиг 72 триллионов 562 миллиардов рублей.
    На 1 января 2025 года эта сумма составляла 63 триллиона 370 миллиардов рублей. Годовой темп прироста составил 14,4%.
    https://cbr.ru/...nk_sector/sors/

    #1311829
  • oleg repin oleg repin31.01.26 16:50:49

    Если бы не цена за это жильё, было бы прекрасно.

    #1311857
    • Нет аватара termometrix31.01.26 19:59:28

      Идеальные и прекрасные вещи существуют только в детских сказках.Реальность сложна и многогранна.Цены разные,возможности тоже.
      Понимаю и принимаю Ваше мнение,но я не определяю цены на недвижимость в России и нигде в мире.Кроме того, меня никто и не спрашивает «сколько должен стоить кварданый метр».

      Отредактировано: termometrix~07:56 01.02.26
      #1311864
  • Нет аватара ser5601.02.26 15:22:34

    Интересно, а сколько лет строим более 100 млн кв. м?

    #1311888
    • Нет аватара termometrix01.02.26 16:00:25

      Четвертый год подряд.2022-2025 гг.

      Отредактировано: termometrix~19:05 01.02.26
      #1311891