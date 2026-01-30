В рамках проекта строительства Самаркандского химического комплекса компания ЭНЕРГАЗ поставила в Узбекистан газораспределительную станцию

Станция предназначена для комплексной подготовки природного газа перед его транспортировкой на площадку предприятия.Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) представляет собой многофункциональный технологический комплекс максимальной производительностью 20 000 м3/ч. Назначение АГРС «ЭНЕРГАЗ» — отбор газа из магистрального трубопровода, фильтрация, подогрев, снижение и стабилизация давления, одоризация, измерение расхода и контроль качества газа.

Основные элементы АГРС:— Система очистки газа с фильтрами-коалесцерами. Эффективность составляет 99,9% для твердых частиц крупнее 10 мкм и 100% для капельной влаги.— Узел сбора и хранения газового конденсата с двумя дренажными резервуарами — под давлением (объемом 1 м3) и атмосферным (3 м3). Подземные резервуары оснащены устройствами контроля уровня жидкости и оборудованием для перемещения конденсата и шлама в передвижную емкость.— Модуль подогрева газа тепловой мощностью 90 кВт, выполненный на основе взрывозащищенных электрических подогревателей с устройством плавной регулировки и блокировки нагрева.— Блок редуцирования для снижения давления магистрального газа с 5,5 МПа до требуемого расчетного уровня 1,2 МПа.— Модуль одоризации, предназначенный для придания специфического запаха природному газу. Модуль состоит из внешней наземной емкости для хранения одоранта объемом 2,1 м3 и автоматической одоризационной установки.— Узел коммерческого учета газа с диафрагменными расходомерами. Данные с вычислителей передаются в систему учёта энергоресурсов «Узтрансгаз». Относительная погрешность узла — не более 1,5%. В качестве источника бесперебойного питания применены солнечные панели.— Выходной блок контроля качества газа с измерительно-аналитическим оборудованием и устройством отбора проб.

Газораспределительная станция «ЭНЕРГАЗ» полностью автоматизирована. Система управления выполнена на базе микропроцессорной техники с использованием современного программного обеспечения, коммутационного оборудования, каналов и протоколов связи.