В шаге от полного запуска: первый энергоблок Курской АЭС-2 перешёл на финальную стадию
На первом энергоблоке новой атомной станции — Курской АЭС-2 — стартовала опытно-промышленная эксплуатация. Это заключительный этап перед полноценным запуском объекта.
Сейчас специалисты постепенно увеличивают мощность энергоблока до проектных значений. По состоянию на 30 января он работает с нагрузкой 408 МВт и уже выработал более 71 миллиона киловатт-часов электричества.
— Опытно-промышленная эксплуатация — решающий этап, на нем подтверждается соответствие проекту систем и оборудования энергоблока при разных эксплуатационных режимах. На Курской АЭС-2 мы строим самые мощные энергоблоки России по проекту ВВЭР-ТОИ. И с переходом в опытно-промышленную эксплуатацию первый атомный гигант находится уже в шаге от полноценного ввода в строй, рассказалАлексей Лихачев, генеральный директор «Росатома»
Курская АЭС-2 станет одной из ключевых атомных станций нового поколения в России. Опытно-промышленная эксплуатация позволит проверить надёжность и эффективность энергоблока в продолжительном режиме работы перед его сдачей в постоянную эксплуатацию.
