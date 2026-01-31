Российские бойцы стали применять тяжелый дрон «Кыш Бабай»
Российские бойцы применяют в зоне СВО новый тяжелый дрон «Кыш Бабай».
Из республики Башкортостан за два последних года отправлено на фронт более 10 тысяч БПЛА. «Главным для нас здесь остается разработка и производство FPV-дронов, дронов разведки и перехватчиков».
Тяжелый дрон, названный инженерами «Кыш Бабай», уже прошел летные испытания и помогает бойцам.
Речь идет о гексакоптере тяжелого типа. Название у него тоже сказочное, но к нечистой силе отношения не имеет. В переводе с татарского и башкирского Кыш Бабай — это Дед Мороз.
Напомним, проблему нехватки тяжелых дронов у ВС России обозначил во время Прямой линии в декабре. Свой аналог «Бабы-яги» — тяжелый БПЛА «Мангас» — массово производят и поставляют в зону СВО в Бурятии. Он способен поднимать груз весом около 150 кг и выполняет роль поставщика продуктов и боеприпасов на передний край.
