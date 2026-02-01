MAX
Великоросс Видеоблог

Россия прорвала блокаду. Новый Ил-114-300 покоряет Индию

Россия впервые представила за рубежом обновлённые самолёты Ил-114-300 и Суперджет-100 и заключила первые международные контракты. На сегодняшний день это единственные в мире пассажирские самолёты данного класса, созданные полностью в одной стране. Почему их премьера состоялась именно в Индии и почему мы опять идём против ветра? Расскажем об этом, а также о новых героях недели в сегодняшнем выпуске после сводки позитивных новостей.

  vajo02.02.26 07:09:10

    Контракты это хорошо. А себя мы уже обеспечили самолетами и у нас дефицита нет, можно и для зарубежья самолеты делать?

    Badassgoliath02.02.26 08:46:59

      Мне показалось или здесь присутствует некий сарказм? Если второе, то в ролике вполне ясно высказано (и не только в этом, да ещё с примерами). Чтобы обеспечить себя самолётами, надо расширять производство. А для этого надо увеличивать производственные мощности. А для этого нужны средства. И вот для этого нужны зарубежные контракты. И для заключения таких контрактов ещё постараться надо. Конкуренты с радостью продадут Индии свои машины, и кредиты дадут на это. Только технологии передавать не станут, ибо это противоречит их колониальной политике. И это наш шанс.

    alexm03.02.26 15:38:53
      самолёты Ил-114-300 и Суперджет-100 и заключила первые международные контракты.


      И самое интересное: Россия и Индия подписали сразу два знаковых соглашения. Во-первых, соглашения о поставке в Индию шести Ил-114-300 с 2028 года. Заявляется, что эти поставки станут первым этапом.

      Во-вторых, было подписано соглашение по производству Superjet-100 в Индии. Индийской компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited) будет предоставлена лицензия на производство и продажу SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания самолета, сообщила пресс-служба ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация).

      Не просто производство, а производство в Индии. И это важно!

      Россия и Индия являются давними партнерами в авиации, однако до сих пор это касалось военной тематики, и вот теперь впервые стороны так сильно сближаются в гражданской авиации.

