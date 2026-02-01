Россия прорвала блокаду. Новый Ил-114-300 покоряет Индию
Россия впервые представила за рубежом обновлённые самолёты Ил-114-300 и Суперджет-100 и заключила первые международные контракты. На сегодняшний день это единственные в мире пассажирские самолёты данного класса, созданные полностью в одной стране. Почему их премьера состоялась именно в Индии и почему мы опять идём против ветра? Расскажем об этом, а также о новых героях недели в сегодняшнем выпуске после сводки позитивных новостей.
