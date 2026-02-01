В Калининградской области запустили производство по выращиванию форели и осётра
Под Гвардейском запустили производство по выращиванию форели и осётра. Предприятие появилось в посёлке Прудное.
Новое производство запустила компания «РусИнг». Предприятие рассчитано на выращивание 180 тонн форели и 30 тонн осётра. Там работает 25 человек.
Комплекс по выращиванию и переработке товарной рыбы в районе Прудного разрешили построить в начале 2024 года. Согласно документам, общая площадь одноэтажного здания составила 1832 квадратных метра.
Ранее ООО «РусИнг» получило льготное финансирование на создание форелевого предприятия. Инвестор планировал выращивать100 тонн рыбы в год. «Подобного производства в регионе нет. Фактически вся красная рыба — это перемороженный продукт. Помимо появления свежего экологически чистого продукта создаются рабочие места, налоги в местный бюджет», — рассказывала во время презентации проекта совладелец «РусИнга» Инга Булацева.
