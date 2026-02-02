В отличие от распространённых масляных аналогов, они сжимают природный газ без применения масла в камере сжатия, что обеспечивает исключительную чистоту топлива и позволяет отказаться от дополнительных фильтров.

Сегодня предприятие уже приступило к изготовлению первых деталей для ключевых узлов компрессорных блоков. Это позволит компании отказаться от закупок у сторонних поставщиков и локализовать основное производство на своей площадке, сообщили в Калашникове.

Изготовление заготовок ведётся на новом станке лазерной резки металла. В конце января на заводе начался монтаж горизонтально-фрезерного и вертикально-фрезерного обрабатывающих центров. В феврале ожидается поставка токарных и шлифовальных станков.

Параллельно компания расширяет производственные площади: заключён контракт на проектирование и строительство нового цеха, где разместятся участки сварки, гальванического покрытия и склады.

После запуска всего нового оборудования завод сможет производить более 70% необходимых деталей и будет готов выполнять заказы на сборку компрессорных блоков. С марта планируется начать серийный выпуск части узлов на собственных мощностях.