Для газовых заправок: в Кирове начинают выпуск отечественных безмасляных компрессоров
В отличие от распространённых масляных аналогов, они сжимают природный газ без применения масла в камере сжатия, что обеспечивает исключительную чистоту топлива и позволяет отказаться от дополнительных фильтров.
Сегодня предприятие уже приступило к изготовлению первых деталей для ключевых узлов компрессорных блоков. Это позволит компании отказаться от закупок у сторонних поставщиков и локализовать основное производство на своей площадке, сообщили в Калашникове.
Изготовление заготовок ведётся на новом станке лазерной резки металла. В конце января на заводе начался монтаж горизонтально-фрезерного и вертикально-фрезерного обрабатывающих центров. В феврале ожидается поставка токарных и шлифовальных станков.
Параллельно компания расширяет производственные площади: заключён контракт на проектирование и строительство нового цеха, где разместятся участки сварки, гальванического покрытия и склады.
После запуска всего нового оборудования завод сможет производить более 70% необходимых деталей и будет готов выполнять заказы на сборку компрессорных блоков. С марта планируется начать серийный выпуск части узлов на собственных мощностях.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0