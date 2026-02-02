В Чувашии открыли первое производство полного цикла деревообработки
Запуск первого в Чувашии производства полного цикла переработки древесины состоялся в Алатырском округе. На предприятии будут производить домокомплекты и мебельные щиты.
Вместо экспорта необработанного сырья будет выпускаться обработанная древесина хвойных и лиственных пород: домокомплекты из клееного бруса, мебельные щиты, сухой пиломатериал и погонажные изделия.
Новое производство открылось на предприятии «Анмар», его запуск позволит создать 162 рабочих места.
Производство представляет собой замкнутый технологический цикл с полной переработкой древесных отходов. Опилки и обрезки направляются на выпуск брикетов, пеллет и топливных гранул, а также для работы в собственную котельную. Все оборудование произведено в России.
