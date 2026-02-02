MAX
вчера 148
Великоросс Модернизация

На предприятии Роскосмоса появились новые станки от российского производителя

В компании «РЕШЕТНЁВ» (входит в Роскосмос) ввели в эксплуатацию три новых координатно-расточных станка от российского производителя.

Это оборудование используется на финальных этапах обработки деталей, где критически важны:

🔵 точность;

🔵 качество.

Новые станки уже задействованы в производстве:

▪️ корпусных элементов устройств исполнительной автоматики,

▪️ элементов антенно-фидерных устройств;

▪️ изделий инструментального производства.

