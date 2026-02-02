На предприятии Роскосмоса появились новые станки от российского производителя
В компании «РЕШЕТНЁВ» (входит в Роскосмос) ввели в эксплуатацию три новых координатно-расточных станка от российского производителя.
Это оборудование используется на финальных этапах обработки деталей, где критически важны:
🔵 точность;
🔵 качество.
Новые станки уже задействованы в производстве:
▪️ корпусных элементов устройств исполнительной автоматики,
▪️ элементов антенно-фидерных устройств;
▪️ изделий инструментального производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0