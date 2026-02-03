Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех начал серийное производство измерителей параметров трансформаторных подстанций для новых мобильных цифровых электротехнических лабораторий. Аппаратура может выполнять весь необходимый цикл испытаний даже при низких температурах и в труднодоступных районах. Эти изделия заместят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.

Передвижная электротехническая лаборатория высоковольтных испытаний — это мобильный комплекс на базе транспортного средства, оснащенный электроизмерительными приборами и испытательными установками. Такие лаборатории позволяют выполнять работы по техническому обслуживанию, диагностике электроустановок, испытаниям электрооборудования и длинных кабельных линий, находящихся на большом удалении от населенных пунктов.

Приборы мобильных комплексов бесперебойно работают при температуре от −15 до +45 градусов по Цельсию, благодаря чему они могут использоваться даже в районах с изменчивым климатом. Компьютеризированная система управления гарантирует высокий уровень безопасности и стабильную работу оборудования.

Измерительную аппаратуру разработал научно-исследовательский институт электромеханических приборов (НИИЭМП, входит в Росэл).

«Вся аппаратура изготовлена на базе исключительно российских комплектующих и заменит иностранные аналоги, которые в условиях санкционного давления затруднительно приобретать и обслуживать. Использование наших устройств дает возможность проводить максимально точную диагностику трансформаторных подстанций и выявлять неисправности, предупреждая возможные аварийные ситуации. Оборудование уже эксплуатируется заказчиками и заслужило высокой оценки», — отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.