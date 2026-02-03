Росэл запустил серийное производство оборудования для мобильных электролабораторий
Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех начал серийное производство измерителей параметров трансформаторных подстанций для новых мобильных цифровых электротехнических лабораторий. Аппаратура может выполнять весь необходимый цикл испытаний даже при низких температурах и в труднодоступных районах. Эти изделия заместят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.
Передвижная электротехническая лаборатория высоковольтных испытаний — это мобильный комплекс на базе транспортного средства, оснащенный электроизмерительными приборами и испытательными установками. Такие лаборатории позволяют выполнять работы по техническому обслуживанию, диагностике электроустановок, испытаниям электрооборудования и длинных кабельных линий, находящихся на большом удалении от населенных пунктов.
Приборы мобильных комплексов бесперебойно работают при температуре от −15 до +45 градусов по Цельсию, благодаря чему они могут использоваться даже в районах с изменчивым климатом. Компьютеризированная система управления гарантирует высокий уровень безопасности и стабильную работу оборудования.
Измерительную аппаратуру разработал научно-исследовательский институт электромеханических приборов (НИИЭМП, входит в Росэл).
«Вся аппаратура изготовлена на базе исключительно российских комплектующих и заменит иностранные аналоги, которые в условиях санкционного давления затруднительно приобретать и обслуживать. Использование наших устройств дает возможность проводить максимально точную диагностику трансформаторных подстанций и выявлять неисправности, предупреждая возможные аварийные ситуации. Оборудование уже эксплуатируется заказчиками и заслужило высокой оценки», — отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.
НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0