MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 71
promrep Видеоблог

Первая гигафабрика накопителей энергии, производство аккумуляторных батарей, завод сельхозтехники

«Koblik Group» ввел в эксплуатации современное производство сельхозтехники. В Кургане на «Зауральской Стали» открыли новый цех по переплавке металла и выплавке металлических заготовок. Топливный дивизион «Росатома» ввел в опытно-промышленную эксплуатацию первую в России «гигафабрику» накопителей энергии. «Елабужский аккумуляторный завод» ввел в эксплуатацию новый цех и запустил серийное производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для современных автомобилей по технологии EFB.

00:00 — вступление

00:06 — «Koblik Group» ввел в эксплуатации современное производство сельхозтехники

00:51 — на «Зеленодольском заводе имени А. М. Горького» открыли участок судомоделирования

01:19 — в «ТехноНиколь Дальний Восток» открыли новый цех

01:52 — В Кургане на «Зауральской Стали» открыли новый цех по переплавке металла и выплавке металлических заготовок

02:38 — Иркутская «Компания Белт Трейд» ввела в строй импортозамещающее серийное производство приводных конвейерных цепей в формате полного цикла

03:16 — ГК «Паритет» построила и ввела в эксплуатацию новый цех по производству сухой шпатлевки

03:55 — Топливный дивизион «Росатома» в

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.youtube.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт