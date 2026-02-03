«Koblik Group» ввел в эксплуатации современное производство сельхозтехники. В Кургане на «Зауральской Стали» открыли новый цех по переплавке металла и выплавке металлических заготовок. Топливный дивизион «Росатома» ввел в опытно-промышленную эксплуатацию первую в России «гигафабрику» накопителей энергии. «Елабужский аккумуляторный завод» ввел в эксплуатацию новый цех и запустил серийное производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для современных автомобилей по технологии EFB.
00:00 — вступление
00:06 — «Koblik Group» ввел в эксплуатации современное производство сельхозтехники
00:51 — на «Зеленодольском заводе имени А. М. Горького» открыли участок судомоделирования
01:19 — в «ТехноНиколь Дальний Восток» открыли новый цех
01:52 — В Кургане на «Зауральской Стали» открыли новый цех по переплавке металла и выплавке металлических заготовок
02:38 — Иркутская «Компания Белт Трейд» ввела в строй импортозамещающее серийное производство приводных конвейерных цепей в формате полного цикла
03:16 — ГК «Паритет» построила и ввела в эксплуатацию новый цех по производству сухой шпатлевки
03:55 — Топливный дивизион «Росатома» в
