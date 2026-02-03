31 января в Санкт-Петербурге компания «Петергоф Экспресс» (входит в ГК «Астра Марин») открыла регулярный маршрут на СВП «Волжский», разработанном и построенном ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.

Новый маршрут «Ледяной драйв» — это 45-минутное захватывающее путешествие по самым «открыточным» видам Петербурга: парадной и малой Неве, акватории Финского залива.

СВП «Волжский» — уникальное всесезонное судно, способное передвигаться по любой поверхности: снегу, льду, воде, земле.

Ключевые преимущества СВП:

🔹Просторный и комфортабельный салон на 20 человек с панорамным обзором

🔹Скорость до 90 км/ч

🔹Комфорт в любую погоду благодаря климат-контролю

🔹Тишина и плавность хода благодаря повышенной шумоизоляции

Судно построено в полном соответствии с Правилами и под техническим наблюдением Российского Классификационного общества, что подтверждает безопасность и надежность данного СВП.

Большая честь, что разработки

ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева становятся частью культурной жизни Санкт-Петербурга, открывая доступ к его знаменитым панорамам с воды в любое время года.

Туристическая навигация Петербурга стала по-настоящему всесезонной!