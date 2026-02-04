В Зеленограде открылся новый завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Этот проект стал возможен благодаря выделению городом земельного участка в аренду по льготной ставке — всего один рубль в год. Завод был построен в рамках масштабного инвестиционного проекта и станет частью промышленно-строительного кластера в районе Савелки. Комплекс включает четыре промышленных здания, которые будут ориентированы на нужды строительной отрасли. В Зеленоградском округе активно развивается промышленная инфраструктура, что стало возможным благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Для реализации данного проекта город выделил около 17 гектаров земли.

В 2022 году для строительства завода было выделено около 3,5 гектара земли. Благодаря поддержке правительства Москвы в Зеленограде была введена в эксплуатацию новая производственная площадка. Она предназначена для компаний «Первый домостроительный комбинат» и «Лайф Инжиниринг», которые специализируются на выпуске светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Реализация проекта позволит создать более 140 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Завод компании «Первый домостроительный комбинат» будет выпускать оконные и дверные системы, а также фасадные решения с использованием стекла и алюминия. Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать до 159 тысяч квадратных метров ПВХ-конструкций в год. Компания «Лайф Инжиниринг» будет заниматься сборкой модульных фасадов по префаб-технологии, планируя выпускать до 70 тысяч квадратных метров готовых фасадных модулей.

В процессе возведения здания было проведено девять контрольно-надзорных мероприятий. После итоговой проверки комитет выдал разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Общая площадь объекта составляет почти 17 тысяч квадратных метров, а прилегающая территория была благоустроена и озеленена.

На всей площадке планируется задействовать более 800 человек.

