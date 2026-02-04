Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения (СНИИП, входит в дивизион «Росатома») разработал и отгрузил 17 приборов для контроля герметичности тепловыделяющих элементов на строящемся реакторе БРЕСТ-ОД-300. Этот реактор сооружается на площадке Сибирского химического комбината в рамках проекта «Прорыв».

Устройства предназначены для встраивания в автоматизированную систему контроля оболочек твэлов. Они измеряют объемную активность и определяют радионуклидный состав инертных радиоактивных газов.

Как рассказали в Росатом, работы по конструированию, изготовлению и испытаниям проводились совместно с компанией «НИПП Грин Стар Инструментс». Перед отгрузкой была выполнена научно-исследовательская работа по определению метрологических характеристик приборов и утверждению типа средства измерения, а также проведена их первичная поверка.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 — это установка на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Она станет частью Опытно-демонстрационного энергокомплекса, который также включает модули по производству и переработке ядерного топлива, создавая таким образом пристанционный замкнутый топливный цикл.

Реакторы такого типа относятся к системам IV поколения, которые характеризуются повышенными показателями безопасности, эффективности использования топлива и сокращением радиоактивных отходов. Параллельно в России ведутся предпроектные работы по сооружению энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС.