В Тамбовском округе Амурской области завершили капитальный ремонт районной поликлиники. Теперь взрослые и дети могут получать медицинскую помощь в обновлённых условиях с новым оборудованием.

В отремонтированном здании организовали просторные кабинеты, удобные зоны ожидания и открытую регистратуру. Для маломобильных пациентов создали необходимые условия. По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» поликлиника получила современное оборудование, включая эндоскопический и рентгеновский аппараты.

Особенность поликлиники в том, что в одном здании размещены и взрослое, и детское отделения. Новые условия позволили расширить спектр исследований — теперь здесь проводят колоноскопию и фиброгастроскопию, рассказали в Минздраве.

Учреждение обслуживает около 20 тысяч жителей округа, включая 4,5 тысячи детей. Как отметили пациенты, после ремонта прохождение медосмотра стало занимать меньше времени — вместо 2-3 дней теперь достаточно одного дня.