Компания «Самоспас», специализирующаяся на средствах для эвакуации из высотных зданий, обновила свой производственный комплекс в городском округе Истра. В 2025 году здесь было выпущено более 3 тысяч единиц продукции.

Предприятие, совместно с компанией «Венто», работает на площадке, запущенной в 2024 году. Общие инвестиции в проект составили 1 миллиард рублей, на двух производствах занято около 200 человек.

В рамках нового этапа модернизации компания закупила современные станки на 60 миллионов рублей. В парк оборудования вошёл высокоточный фрезерный станок, а также автомат продольного точения, который позволяет серийно обрабатывать детали диаметром до 25 мм. Это разгрузит более крупные станки для сложных задач и повысит общую производительность, рассказали в Министерстве инвестиций МО.

Модернизация позволит компании наращивать выпуск продукции и сокращать сроки выполнения заказов для своих клиентов.