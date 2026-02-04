На выставке Aquaflame компания «НК КРОН» представила одновинтовой (шнековый) насос ВНХ-1 с уникальной для российского рынка системой компенсации износа статора. Разработка ориентирована на задачи водоочистки и водоотведения, где оборудование работает с абразивными и высоковязкими средами и основная часть затрат формируется на этапе эксплуатации, а не закупки.

Одновинтовые насосы широко применяются на этапах первичной и механической очистки сточных вод — при перекачке ила, осадка, пескосодержащих и загрязнённых сред. В таких условиях ключевой проблемой становится износ статора: по мере его истирания падает объёмный КПД, снижается производительность, растёт удельное энергопотребление, и оборудование приходится останавливать для замены дорогостоящих компонентов.

В насосе ВНХ-1 реализован иной подход к управлению износом. Конструкция предусматривает систему компенсации зазора между ротором и статором, позволяющую частично восстановить рабочие характеристики агрегата по мере износа.

С инженерной точки зрения решение не устраняет сам механизм износа, но делает его управляемым и предсказуемым. Это позволяет продлить ресурс статора и сократить частоту его замен. Для предприятий водоканального хозяйства такой подход напрямую влияет на надёжность технологических процессов и уровень эксплуатационных затрат.

«На очистных сооружениях ключевой экономический эффект формируется в эксплуатации, — отмечает управляющий партнёр „НК КРОН“ Николай Кузенков. — Возможность восстановить характеристики агрегата без немедленной замены статора позволяет существенно сократить затраты на ремонт и запасные части».

По оценкам компании, применение насоса ВНХ-1 с системой компенсации износа может снизить годовые расходы на запасные части и обслуживание до 30% — в зависимости от режима работы, состава перекачиваемой среды и принятой стратегии сервиса.

Насос ВНХ-1 поставляется как законченный насосный агрегат производства «НК КРОН».

Редуктор, уплотнения, электродвигатель, рама, система обвязки, контрольно-измерительные приборы и система управления изготавливаются и комплектуются в России. Сервисное обслуживание и обеспечение запасными частями осуществляются с российских складов, без зависимости от внешних сервисных центров. Параллельно компания ведёт работу по дальнейшей локализации проточной части с целью полного замыкания производственного цикла внутри страны.

Представленное решение демонстрирует практический подход к импортозамещению в насосостроении: не формальное копирование существующих изделий, а создание инженерных решений, ориентированных на реальные условия эксплуатации и экономику жизненного цикла оборудования. Для водоканалов и операторов очистных сооружений это означает более предсказуемую работу оборудования и снижение совокупной стоимости владения при понятной ответственности производителя.