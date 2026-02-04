MAX
Есть метка на карте вчера 113
RuHeroes Авиация

Ми-34 М1: российский гражданский вертолет.

Сегодня на выставке НАИС холдингом «Вертолеты России» был представлен гражданский многощелевой вертолет Ми-34 М1; который является глубокой модернизированной версией Ми-34С. Нам удалось пообщаться лично с директором проекта.

«По сути, это абсолютно новый вертолет, разработанный нашим холдингом из отечественных комплектующих, от прошлой модели остался только внешний облик, а все системы полностью заменены. Сейчас модель пришла к стадии сертификационных испытаний, в которых будут участвовать 3 экземляра» — прокомментировал Марат Нурлиев, глава проекта Ми-34 М1.

Ми-34 М1 — легкий многоцелевой вертолет, представляющий собой развитие советского Ми-34, который теперь оснащен новым отечественным газотурбинным двигателем ВК-650 В, а так же российскими системами. Он предназначен для обучения пилотов, корпоративных и частных перевозок, мониторинга и других задач легкой вертолетной авиации.

«Основные задачи вертолет будет выполнять в области пассажирских грузоперевозок, где он сможет заменить иностранные вертолеты типа Robinson и Bell, а так же стать более востребованным и безопасным за счет обслуживания и отечественных комплектующих без использования зарубежных запчастей» — дополнили в холдинге.

Другие фото, видео и первый подъем модели, чтобы не биться с добавлением видео:

Комментарии 5

  • Badassgoliath Badassgoliath04.02.26 20:31:56

    Мне вот пришло в голову, что этот вертолёт вполне может пойти в серию раньше других импортозамещённых машин (Ка-62 и Ансат). Потому что на него может быть спрос у частных заказчиков. Машины «побольше» для частных заказчиков либо избыточны, либо дороговаты.
    И ещё: этот четырёхместный, но возможно и шестиместную версию сделают? Двигателя должно хватить. Впрочем, специалистам виднее.

    • RuHeroes RuHeroes05.02.26 02:02:03

      Ну вот посмотрев на него вблизи, думаю 6ти местных не будет, ибо он сам по себе очень компактный, но вот в вариациях эксплуатации в регионах частными заказчиками для доставки каких-то срочных грузов или полетов специалистов между предприятиями с его минимальным расходом и прихотливостью будет идеальная модель

      • Юрий Герасимов Юрий Герасимов05.02.26 04:44:55

        Вы все так о вертолете этом рассуждаете, будто он сертификат уже получил.         

        • Tevton Tevton05.02.26 06:29:01

          А в чём проблема пройти сертификацию?
          МИ34 как база уже был сертифицирован.
          ВК-650 В, разработанный в Петербурге на заводе ОДК-Климов, прошёл сертификацию и официально признан пригодным к эксплуатации.
          Сейчас по сути их скрестили с учётом предыдущих проблемных вопросов, которые уже решили.

      • Tevton Tevton05.02.26 07:13:06

        Скорей для полётов руководства.

