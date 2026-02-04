Сегодня на выставке НАИС холдингом «Вертолеты России» был представлен гражданский многощелевой вертолет Ми-34 М1; который является глубокой модернизированной версией Ми-34С. Нам удалось пообщаться лично с директором проекта.

«По сути, это абсолютно новый вертолет, разработанный нашим холдингом из отечественных комплектующих, от прошлой модели остался только внешний облик, а все системы полностью заменены. Сейчас модель пришла к стадии сертификационных испытаний, в которых будут участвовать 3 экземляра» — прокомментировал Марат Нурлиев, глава проекта Ми-34 М1.

Ми-34 М1 — легкий многоцелевой вертолет, представляющий собой развитие советского Ми-34, который теперь оснащен новым отечественным газотурбинным двигателем ВК-650 В, а так же российскими системами. Он предназначен для обучения пилотов, корпоративных и частных перевозок, мониторинга и других задач легкой вертолетной авиации.

«Основные задачи вертолет будет выполнять в области пассажирских грузоперевозок, где он сможет заменить иностранные вертолеты типа Robinson и Bell, а так же стать более востребованным и безопасным за счет обслуживания и отечественных комплектующих без использования зарубежных запчастей» — дополнили в холдинге.

Другие фото, видео и первый подъем модели, чтобы не биться с добавлением видео: