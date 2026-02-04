Кировский «Маяк» модернизировал гальваническое производство
Завод «Маяк» (концерн «Калашников») запустил новое высокотехнологичное гальваническое производство в Кировской области.
Новый цех оснащен передовыми технологиями, что значительно повысит автоматизацию и производительность. Гальванический процесс улучшает свойства металлов, придавая им прочность, коррозионную стойкость и электропроводность. Завод освоит более 20 видов покрытий включая редкое покрытие палладием.
Гендиректор «Маяка» Александр Шигапов отметил стратегическое значение цеха для государства, позволяющего увеличить выпуск необходимой продукции и перекрыть будущие потребности. ОН подчеркнул, что модернизация заменит устаревшее производство 60-х годов, многократно увеличив производительность при сохранении номенклатуры покрытий.
Это событие укрепляет позиции «Маяка» и открывает новые перспективы для Кировской области в развитии высокотехнологичной промышленности.
Комментарии 0