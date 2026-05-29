«Высокоточные комплексы» модернизировали БМД-2: новый модуль «Берег» бьёт дальше и мощнее
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил заказчику партию обновлённых боевых машин десанта БМД-2. Технику капитально отремонтировали и модернизировали до уровня БМД-2М. Главное новшество — боевое отделение «Берег» с улучшенным прицелом, новой системой управления огнём и противотанковым комплексом «Корнет».
В итоге выросла огневая мощь и увеличилась дальность поражения целей. Обновлённые машины могут работать круглосуточно, поражая танки, бронетехнику, укрепления и другие объекты.
БМД-2М также оснастили дополнительной защитой и средствами РЭБ. Техника прошла все испытания и принята военной приёмкой.
В Ростехе отмечают, что модернизация сделала машину удобнее для экипажа и технологичнее. По эффективности она теперь сравнима с БМП-2М с модулем «Бережок». Увеличенная дальность вооружения позволяет поражать противника на большей дистанции, что повышает выживаемость техники и безопасность десантников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 3