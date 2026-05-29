2021
Bionysheva_Elena Армия и Флот

«Высокоточные комплексы» модернизировали БМД-2: новый модуль «Берег» бьёт дальше и мощнее⁠⁠

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил заказчику партию обновлённых боевых машин десанта БМД-2. Технику капитально отремонтировали и модернизировали до уровня БМД-2М. Главное новшество — боевое отделение «Берег» с улучшенным прицелом, новой системой управления огнём и противотанковым комплексом «Корнет».

В итоге выросла огневая мощь и увеличилась дальность поражения целей. Обновлённые машины могут работать круглосуточно, поражая танки, бронетехнику, укрепления и другие объекты.

БМД-2М также оснастили дополнительной защитой и средствами РЭБ. Техника прошла все испытания и принята военной приёмкой.

В Ростехе отмечают, что модернизация сделала машину удобнее для экипажа и технологичнее. По эффективности она теперь сравнима с БМП-2М с модулем «Бережок». Увеличенная дальность вооружения позволяет поражать противника на большей дистанции, что повышает выживаемость техники и безопасность десантников.

Источник: rostec.ru

  • Tevton Tevton30.05.26 23:33:46

    На фото защита от дронов очень странно смотрится.
    Либо предполагаются, что ребята уже под себя будут мангалы делать

  • Эдуард Вольский Эдуард Вольский31.05.26 08:51:18

    Распил бабла. Кому это алюминевая хрень нада? Под Констатиновку и будет все ясно.

  • Нет аватара mikr31.05.26 10:32:50

    Эта машина создавалась в расчете на авиадесантные операции чтобы внезапно (!!!) атаковать вражеские тылы. На сегодняшнем поле боя она практически бесполезна. Даже до передовой не доедет.

