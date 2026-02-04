«Газпром добыча Уренгой» увеличил мощность дожимного комплекса
В конце 2025 года ООО «Газпром добыча Уренгой» запустило в эксплуатацию две ступени дожимной компрессорной станции (ДКС) на валанжинской установке комплексной подготовки газа № 11 В (УКПГ-11В) Ен-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. С вводом нового производственного объекта общее число ДКС предприятия достигло 21, а суммарная установленная мощность 136 газоперекачивающих агрегатов составила 2000 МВт.
ДКС на УКПГ-11 В обеспечивает требуемый режим работы установки низкотемпературной сепарации и выполнение плановых показателей добычи углеводородного сырья.
Станция оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 10 МВт каждый. Оборудование нового поколения отличается высоким уровнем автоматизации и полностью произведено в России. В состав комплекса также вошли цех очистки газа, установка подготовки топливного газа, две установки охлаждения газа, утилизационная насосная станция, производственно-эксплуатационный блок, азотная станция и котельная.
