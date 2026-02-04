Иркутский завод конвейерных цепей «Стальное звено» (входит в ГК «Белт Трейд») наладил выпуск базовых, специальных и проектных конвейерных цепей для лесопромышленного комплекса. Новое производство полного цикла способно выпускать до 15 тысяч погонных метров цепей в год, используя отечественные стали и сырьё.

Общий объём инвестиций в проект достиг 87 млн рублей.

Первый крупный контракт завод конвейерных цепей «Стальное звено» заключил с лесоперерабатывающим предприятием «Русская Лесная Группа». По оценкам экспертов, российский рынок ежегодно потребляет до 180 тысяч погонных метров таких цепей, и спрос продолжает расти за счёт программ импортозамещения и планового обновления оборудования на предприятиях.

Конвейерные цепи — это критически важный расходный элемент, «кровеносная система» множества производств. Они отвечают за непрерывное движение сырья и материалов. Регулярная замена изношенных цепей необходима для бесперебойной работы предприятий. До недавнего времени значительная часть этой продукции поставлялась из-за рубежа. Локализация производства снижает риски остановки производств из-за санкционных ограничений, сокращает логистические издержки и сроки поставки.

В лесопромышленном комплексе конвейерные цепи являются сердцем большинства технологических линий. На деревоперерабатывающих заводах с их помощью подаются бревна в окорочные и распиловочные станки, перемещаются горбыль и опилки. На целлюлозно-бумажных комбинатах цепи незаменимы в конвейерных системах, транспортирующих щепу, в производстве картона и бумаги, где требуется точное и непрерывное движение сырья между этапами обработки.

«Благодаря финансированию федерального и регионального фондов развития промышленности мы смогли в кратчайшие сроки закупить современное оборудование и внедрить технологию производства, позволяющую выпускать цепи, соответствующие мировым стандартам», — подчеркнул генеральный директор компании «Стальное звено» Дмитрий Наумов