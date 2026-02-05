На заводе «Орион» в Сертолово запустили выпуск медицинского направления — вакуумных пробирок для лабораторных исследований и готовых заточенных игольных трубок для сборки медицинских игл.

«Цель — производить миллионы и миллиарды единиц продукции. Больше всего в этих цехах дорожат чистотой. „Чистая зона“ аттестована, режим находится под постоянным контролем.

Предприятие из Сертолово ставит цель полностью обеспечить рынок Петербурга, Ленинградской области и России импортозамещенными вакуумными пробирками и иглами для всех видов медицинских анализов.

Это хороший пример того, как действующее промышленное предприятие осваивает новое, технологически сложное направление. Мы развиваем такие производства у себя в регионе, чтобы ключевые расходники для здравоохранения не зависели от внешних поставок. В итоге это и устойчивость медицины, и новые современные рабочие места для ленинградцев»

Мощность новой линии — до 180 млн пробирок и 300 млн игольных трубок в год, аналогов такому производству в России нет.