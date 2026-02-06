На предприятии «Верфь братьев Нобель» концерна «Калашников» завершили установку главных двигателей на строящийся ледокольный буксир «Нарвская застава». Два двигателя мощностью по 1800 кВт каждый были смонтированы в машинном отделении судна.

Сейчас на буксире идут работы по монтажу вспомогательного оборудования, судовых систем, а также подготовка к электромонтажным и изоляционным работам. Общая готовность судна превышает 40%, все работы выполняются по утверждённому графику.

«Нарвская застава» — специализированное судно для работы в акваториях Невы и Свири, Ладожского и Онежского озер, а также в прибрежной зоне Финского залива. Буксир длиной 42,5 метра оснащён подъёмно-опускной рубкой и складными мачтами для прохода под мостами. Он предназначен не только для ледокольных операций, но и для выполнения спасательных работ, включая тушение пожаров и ликвидацию разливов нефтепродуктов, рассказали в Калашникове.

Судно строится полностью из отечественных материалов и комплектующих в соответствии с требованиями российского законодательства. Буксир сможет развивать скорость до 11 узлов и будет эксплуатироваться с экипажем из 8 человек при автономности до 5 суток. Заказчиком выступает комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.