3 дня назад 762
35
Bionysheva_Elena Фотофакты

Ключевой этап: на ледокольном буксире «Нарвская застава» установлены главные двигатели

© t.me

На предприятии «Верфь братьев Нобель» концерна «Калашников» завершили установку главных двигателей на строящийся ледокольный буксир «Нарвская застава». Два двигателя мощностью по 1800 кВт каждый были смонтированы в машинном отделении судна.

Сейчас на буксире идут работы по монтажу вспомогательного оборудования, судовых систем, а также подготовка к электромонтажным и изоляционным работам. Общая готовность судна превышает 40%, все работы выполняются по утверждённому графику.

«Нарвская застава» — специализированное судно для работы в акваториях Невы и Свири, Ладожского и Онежского озер, а также в прибрежной зоне Финского залива. Буксир длиной 42,5 метра оснащён подъёмно-опускной рубкой и складными мачтами для прохода под мостами. Он предназначен не только для ледокольных операций, но и для выполнения спасательных работ, включая тушение пожаров и ликвидацию разливов нефтепродуктов, рассказали в Калашникове.

Судно строится полностью из отечественных материалов и комплектующих в соответствии с требованиями российского законодательства. Буксир сможет развивать скорость до 11 узлов и будет эксплуатироваться с экипажем из 8 человек при автономности до 5 суток. Заказчиком выступает комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Источник: t.me

Комментарии 3

  • 0
    Нет аватара domnich06.02.26 15:49:50

    Проект 3262, зав. № 10101

    #1312185
  • Нет аватара DTerentev08.02.26 16:01:44

    Имя буксира «Нарвская застава» мне нравится, для Питера подходит. Песню «За далекою Нарвской заставой парень идет молодой» с детства помню, а сейчас работаю рядом, да и живу недалеко.

    #1312246
  • Леонид Сохор Леонид Сохор09.02.26 13:13:55

    А что за двигатель?

    #1312281