Ключевой этап: на ледокольном буксире «Нарвская застава» установлены главные двигатели
На предприятии «Верфь братьев Нобель» концерна «Калашников» завершили установку главных двигателей на строящийся ледокольный буксир «Нарвская застава». Два двигателя мощностью по 1800 кВт каждый были смонтированы в машинном отделении судна.
Сейчас на буксире идут работы по монтажу вспомогательного оборудования, судовых систем, а также подготовка к электромонтажным и изоляционным работам. Общая готовность судна превышает 40%, все работы выполняются по утверждённому графику.
«Нарвская застава» — специализированное судно для работы в акваториях Невы и Свири, Ладожского и Онежского озер, а также в прибрежной зоне Финского залива. Буксир длиной 42,5 метра оснащён подъёмно-опускной рубкой и складными мачтами для прохода под мостами. Он предназначен не только для ледокольных операций, но и для выполнения спасательных работ, включая тушение пожаров и ликвидацию разливов нефтепродуктов, рассказали в Калашникове.
Судно строится полностью из отечественных материалов и комплектующих в соответствии с требованиями российского законодательства. Буксир сможет развивать скорость до 11 узлов и будет эксплуатироваться с экипажем из 8 человек при автономности до 5 суток. Заказчиком выступает комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.
