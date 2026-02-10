В Омской области запущен крупный проект по производству газомоторного топлива
В Любинском районе заработал завод по производству сжиженного природного газа, который используется в качестве газомоторного топлива.
За первый месяц работы завод произвел 300 тонн топлива, продукция поставлялась на крио-АЗС в Омской, Новосибирской, Иркутской областях и в Красноярском крае.
Сейчас завод производит 1,5 тонны сжиженного природного газа в час. Годовая производительность составит около 10 000 тонн. Заказчик строительства — ООО «Управление АЗС».
