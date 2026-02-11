В январе 2026 года «Кингисеппский машиностроительный завод» выполнил контракт, передав МЧС России очередную партию современных служебных катеров. В состав партии вошли пять скоростных катеров проекта ПК-500 и четыре катера РПК-640.

Катера модели ПК-500, обладая высшим рейтингом безопасности, разработаны для внутренних акваторий — рек и озер. Оптимальное сочетание длины, ширины и обводов корпуса обеспечивает им отличную маневренность и устойчивость.

Модель РПК-640 представляет собой судно с жестким корпусом, самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Его конструкция позволяет выполнять служебно-разъездные и спасательные функции как во внутренних водах, так и в прибрежных морских районах.

Как подчеркивает производитель, продукция КМЗ сочетает передовые технологии, высокие эксплуатационные характеристики и надежность. При строительстве катеров применяются инновационные материалы, современные двигательные установки и системы связи. Каждое судно проходит многоэтапный строгий контроль качества, сообщает ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».