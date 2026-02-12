Его построили по просьбе жителей микрорайона. Здание бассейна общей площадью 5322 кв. м возвели всего за восемь месяцев. Теперь местным жителям не придется далеко ездить, чтобы заниматься плаванием. Всего в чаше бассейна шесть плавательных дорожек по 25 метров.

В бассейне смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и школьники в рамках программы «Плавание для всех». Ее цель — обучить ребят базовым навыкам плавания. Для старшего поколения предусмотрена программа «Активное долголетие», а также открыты занятия по адаптивному плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В новом бассейне для туляков будут проходить занятия по плаванию, синхронному плаванию, триатлону, а также занятия по общей физической подготовке.

Тренер по спортивному плаванию Анна Пыльская будет проводить в новом бассейне занятия для малышей.

— Нам все очень нравится. Здесь все удобно, близко, компактно. Прекрасный зал для «сухого плавания», есть еще и более просторный зал. Водичка теплая, чисто; все замечательно! Тепло, раздевалки просторные; тумбочки новые, удобные. В душевых детям очень нравится: первое, что отметили малыши, это то, что здесь не нужно долго настраивать душ, — рассказала Анна.

Отметим, что модульный плавательный бассейн был построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Он создан для вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей России.

Telegram: View @dmilyaev