В тульском посёлке Петровском открыли новый модульный бассейн
Его построили по просьбе жителей микрорайона. Здание бассейна общей площадью 5322 кв. м возвели всего за восемь месяцев. Теперь местным жителям не придется далеко ездить, чтобы заниматься плаванием. Всего в чаше бассейна шесть плавательных дорожек по 25 метров.
В бассейне смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и школьники в рамках программы «Плавание для всех». Ее цель — обучить ребят базовым навыкам плавания. Для старшего поколения предусмотрена программа «Активное долголетие», а также открыты занятия по адаптивному плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В новом бассейне для туляков будут проходить занятия по плаванию, синхронному плаванию, триатлону, а также занятия по общей физической подготовке.
Тренер по спортивному плаванию Анна Пыльская будет проводить в новом бассейне занятия для малышей.
— Нам все очень нравится. Здесь все удобно, близко, компактно. Прекрасный зал для «сухого плавания», есть еще и более просторный зал. Водичка теплая, чисто; все замечательно! Тепло, раздевалки просторные; тумбочки новые, удобные. В душевых детям очень нравится: первое, что отметили малыши, это то, что здесь не нужно долго настраивать душ, — рассказала Анна.
Отметим, что модульный плавательный бассейн был построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Он создан для вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей России.
Telegram: View @dmilyaev
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0