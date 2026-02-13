АЛТАЙЛЕСМАШ представил энергетическую самоходную машину на гусеничном шасси
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил энергетическую самоходную машину СЭМ-4 на гусеничном шасси ТЛ-5АЛМ, предназначенную для работы в условиях бездорожья.
«В данной комплектации реализован комплекс оборудования для контактной стыковой сварки обычных и толстостенных труб. Машина применяется при строительстве и ремонте трубопроводов различного назначения — для диаметров от 57 до 325 мм и толщины стенки от 4 до 20 мм», — сообщил производитель.
Сварочный модуль размещён в передней части шасси и подаётся на монтаж краноманипуляторной установкой, расположенной за кабиной. Используется модернизированная КМУ ГМ-12 собственной разработки предприятия, оснащённая гидравлической лебёдкой. Машина оборудована дизель-генератором номинальной мощностью 360 кВт, КУНГ-модулем с технологическим оборудованием сварочного комплекса и шкафом управления.
