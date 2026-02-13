АО «Кама» сообщило о том, что успешно завершило северные испытания электромобилей Атом. Прототипы машины проверили на дорогах Сургута, температура во время тестов опускалась до минус 42 градусов по Цельсию. Электромобиль в этих условиях сохранил свою работоспособность.

Ранее неофициальные фотографии прототипов Атома на дорогах Сургута попали в свободный доступ.

По последней информации, товарные экземпляры электромобилей Атом начнут сходить с конвейера в апреле. Эти машины будут делать на автозаводе «Москвич».

Розничная цена Атома с учетом скидки по госпрограмме автокредитования составит 2 975 000 рублей.

Атом — четырехметровый заднеприводный городской электромобиль с запасом хода на одном полном заряде до 500 км. Машина имеет кузов без центральных стоек и распахивающиеся против хода задние полудверцы.

Читать полностью: https://news.dr....ru/101976.html Drom.ru — всероссийский автомобильный портал