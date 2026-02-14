Производитель детских игровых и спортивных площадок «Лебер» из Мытищ внедрил роботизированный сварочный комплекс, что позволило повысить эффективность производства в четыре раза.

Компания «Лебер» из подмосковных Мытищ автоматизировала процесс сварки с помощью современного робота-сварщика. Благодаря этому удалось значительно увеличить скорость выпуска продукции и улучшить ее качество за счет более прочных соединений.

В компании отметили, что роботизация освободила сварщиков от рутинных операций. Теперь специалисты сосредоточены на сложных задачах, требующих индивидуального подхода.

На предприятии используются сварочный робот и семь кондукторов, что позволяет одновременно изготавливать до семи изделий. В этом году продукция «Лебер» поставлялась не только в Россию, но и за рубеж — в Катар и Бразилию.

Ранее компания совместно с ГК «Рики» представила научные площадки по мотивам «Фиксиков» и линейку оборудования для детских садов по мотивам «Малышариков».