Роботизация сварки увеличила производительность завода в Мытищах в четыре раза
Производитель детских игровых и спортивных площадок «Лебер» из Мытищ внедрил роботизированный сварочный комплекс, что позволило повысить эффективность производства в четыре раза.
Компания «Лебер» из подмосковных Мытищ автоматизировала процесс сварки с помощью современного робота-сварщика. Благодаря этому удалось значительно увеличить скорость выпуска продукции и улучшить ее качество за счет более прочных соединений.
В компании отметили, что роботизация освободила сварщиков от рутинных операций. Теперь специалисты сосредоточены на сложных задачах, требующих индивидуального подхода.
На предприятии используются сварочный робот и семь кондукторов, что позволяет одновременно изготавливать до семи изделий. В этом году продукция «Лебер» поставлялась не только в Россию, но и за рубеж — в Катар и Бразилию.
Ранее компания совместно с ГК «Рики» представила научные площадки по мотивам «Фиксиков» и линейку оборудования для детских садов по мотивам «Малышариков».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0