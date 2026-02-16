Уральский завод гражданской авиации выбрал бортовые радиостанции для трех новых типов воздушных судов — легендарные отечественные разработки придут на смену импортным аналогам.

Легкий многоцелевой «Байкал», турбовинтовой пассажирский самолет «Ладога» и российско-белорусский «Освей» оснастят современным радиооборудованием, которое разработало и производит нижегородское НПП «Прима». Для каждой модели инженеры подобрали оптимальный комплект аппаратуры — такой, который лучше всего соответствует задачам машины и условиям ее эксплуатации.

«Байкал» и «Освей» получат серийные УКВ-радиостанции «Прима-МВ». Это проверенное решение: станции работают в метровом диапазоне частот, прошли сертификацию по жестким авиационным нормам и при этом выигрывают по соотношению цены, качества и веса. Для «Освея» предусмотрели и кое-что еще — новейшую отечественную систему внутренней связи и коммутации. Разработчики уверяют: она не уступает лучшим зарубежным образцам для самолетов такого класса.

Но есть в России места, где УКВ-связь не ловит, — тайга, тундра, арктические широты. Для работы в удаленных регионах на оба самолета установят КВ-радиостанцию «Прима-КВ». Она использует декаметровые волны, которые способны покрывать огромные расстояния. На «Освее» такая станция войдет в базовую комплектацию, а на «Байкале» ее смогут заказывать дополнительно — если самолету предстоит часто летать над малообжитыми территориями.

Самый сложный и технологичный комплект достанется «Ладоге». Этот двухмоторный турбовинтовой самолет, рассчитанный на региональные перевозки, получит оборудование уровня магистральных лайнеров. В его состав войдут:

три цифровые УКВ-станции «Прима-ДБ»,

две КВ-радиостанции «Прима-КВ»,

система внутренней связи на базе изделия ЦИМС-А,

модуль управления связью ЦИМС-21.

Цифровые станции поддерживают современный стандарт VDL2 и интегрированы в систему ACARS — это значит, что экипаж сможет обмениваться данными с диспетчерами в автоматическом режиме. В условиях плотного воздушного движения такая возможность серьезно упрощает работу пилотов и повышает безопасность, отметили в УЗГА.