Своя связь: российские самолеты избавляются от импортных радиостанций
Уральский завод гражданской авиации выбрал бортовые радиостанции для трех новых типов воздушных судов — легендарные отечественные разработки придут на смену импортным аналогам.
Легкий многоцелевой «Байкал», турбовинтовой пассажирский самолет «Ладога» и российско-белорусский «Освей» оснастят современным радиооборудованием, которое разработало и производит нижегородское НПП «Прима». Для каждой модели инженеры подобрали оптимальный комплект аппаратуры — такой, который лучше всего соответствует задачам машины и условиям ее эксплуатации.
«Байкал» и «Освей» получат серийные УКВ-радиостанции «Прима-МВ». Это проверенное решение: станции работают в метровом диапазоне частот, прошли сертификацию по жестким авиационным нормам и при этом выигрывают по соотношению цены, качества и веса. Для «Освея» предусмотрели и кое-что еще — новейшую отечественную систему внутренней связи и коммутации. Разработчики уверяют: она не уступает лучшим зарубежным образцам для самолетов такого класса.
Но есть в России места, где УКВ-связь не ловит, — тайга, тундра, арктические широты. Для работы в удаленных регионах на оба самолета установят КВ-радиостанцию «Прима-КВ». Она использует декаметровые волны, которые способны покрывать огромные расстояния. На «Освее» такая станция войдет в базовую комплектацию, а на «Байкале» ее смогут заказывать дополнительно — если самолету предстоит часто летать над малообжитыми территориями.
Самый сложный и технологичный комплект достанется «Ладоге». Этот двухмоторный турбовинтовой самолет, рассчитанный на региональные перевозки, получит оборудование уровня магистральных лайнеров. В его состав войдут:
три цифровые УКВ-станции «Прима-ДБ»,
две КВ-радиостанции «Прима-КВ»,
система внутренней связи на базе изделия ЦИМС-А,
модуль управления связью ЦИМС-21.
Цифровые станции поддерживают современный стандарт VDL2 и интегрированы в систему ACARS — это значит, что экипаж сможет обмениваться данными с диспетчерами в автоматическом режиме. В условиях плотного воздушного движения такая возможность серьезно упрощает работу пилотов и повышает безопасность, отметили в УЗГА.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0