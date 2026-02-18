MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 61
artal Производство

Новосибирский завод запустил новую автоматизированную линию собственного производства

© nsknews.info

Новую линию разработала собственная команда специалистов НЗСП. Запуск станков занял около двух месяцев, рассказал изданию «Новосибирские новости» руководитель предприятия Алексей Быстров.

«Сэндвич-панели — это строительный материал в виде плиты, имеющей трёхслойную структуру: два листа металла и между ними минераловатный утеплитель».

На старой площадке максимальная мощность производства была 100 тысяч кв. метров сэндвич-панелей в месяц. Новое оборудование увеличило объёмы до 160-200 тысяч, и это не предел. Теперь линия работает намного быстрее, она способна выпускать плиты по заданным параметрам.

Новый завод занимает цех площадью около 10 000 кв. метров, что почти в три раза больше предыдущего. В две смены здесь трудится свыше сотни специалистов.

Учредитель компании Денис Тузко отметил, что трёхслойные металлические сэндвич-панели аккредитованы такими корпорациями, как «Газпром», «РосАтом» и НОВАТЭК. Используют этот строительный материал преимущественно для промышленных и административных зданий. Завод поставляет свою продукцию по всей России и за её пределы.

НЗСП на рынке сэндвич-панелей и теплоизоляции уже 23 года. Это один из крупнейших производителей в России. Сейчас у компании три завода: в Новосибирске, Волжске и Клину.

© nsknews.info
© nsknews.info

https://mashnew...oizvodstva.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: nsknews.info

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Дмитрий Серегин Дмитрий Серегин18.02.26 15:10:28

    Не совсем понял взаимосвязи — площадь производства увеличилась в три раза, а объемы в 1,5-2?

    #1312687