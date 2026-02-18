Новую линию разработала собственная команда специалистов НЗСП. Запуск станков занял около двух месяцев, рассказал изданию «Новосибирские новости» руководитель предприятия Алексей Быстров.

«Сэндвич-панели — это строительный материал в виде плиты, имеющей трёхслойную структуру: два листа металла и между ними минераловатный утеплитель».

На старой площадке максимальная мощность производства была 100 тысяч кв. метров сэндвич-панелей в месяц. Новое оборудование увеличило объёмы до 160-200 тысяч, и это не предел. Теперь линия работает намного быстрее, она способна выпускать плиты по заданным параметрам.

Новый завод занимает цех площадью около 10 000 кв. метров, что почти в три раза больше предыдущего. В две смены здесь трудится свыше сотни специалистов.

Учредитель компании Денис Тузко отметил, что трёхслойные металлические сэндвич-панели аккредитованы такими корпорациями, как «Газпром», «РосАтом» и НОВАТЭК. Используют этот строительный материал преимущественно для промышленных и административных зданий. Завод поставляет свою продукцию по всей России и за её пределы.

НЗСП на рынке сэндвич-панелей и теплоизоляции уже 23 года. Это один из крупнейших производителей в России. Сейчас у компании три завода: в Новосибирске, Волжске и Клину.

https://mashnew...oizvodstva.html