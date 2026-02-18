«Воронежсельмаш», входящий в «Коблик Групп», наладил серийный выпуск тракторных полуприцепов для сельского хозяйства двух видов — типа «бункер-перегрузчик» и с толкающей стенкой. Производство запущено в новом корпусе площадью 22 тыс. кв. м в воронежском индустриальном парке «Масловский».

Общие инвестиции составили 1,7 млрд рублей. Из них 400 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по флагманской программе «Проекты развития ».

После выхода на проектную мощность годовой объем выпуска составит до 1000 единиц техники — по 500 единиц каждого вида. Основные заказчики выпускаемых полуприцепов — крупнейшие российские агрохолдинги «Мираторг», «Черкизово», «Русагро», «Агроэко», «Степь», «ЭкоНива», а также малые и средние сельхозпредприятия.

После 2022 года российский рынок покинули крупные производители прицепной сельскохозяйственной техники из США, Великобритании, Германии и Чехии. Предприятие планирует занять до 50% отечественного рынка полуприцепов типа «бункер-перегрузчик» и до 38% рынка полуприцепов с толкающей стенкой, занимая освободившиеся ниши.

«Благодаря Фонду развития промышленности мы оснастили современным оборудованием третью очередь производственного комплекса „Воронежсельмаш“. В процессе подготовки нового корпуса мы протестировали наши полуприцепы на полях партнеров. Использование бункер-перегрузчиков позволяет увеличить производительность труда на посевных и уборочных работах в среднем на 30%. Это не только сокращает сроки сельхозработ, но и в целом приводит к серьезной экономии прямых затрат агрокомпаний», — сообщила генеральный директор ООО «УК Коблик Групп» Анна Мантрова.

Средства займа ФРП направили на приобретение роботизированного сварочного комплекса со стапельной оснасткой, автоматических дробеметного комплекса и окрасочной линии. Кроме того, в новом корпусе установлены станочное, компрессорное, складское оборудование, окрасочно-сушильная и дробеструйная камеры.

Полуприцеп типа «бункер-перегрузчик» предназначен для сбора зерна от работающих в поле зерноуборочных комбайнов без их остановки, с последующей транспортировкой и выгрузкой в другие транспортные средства. Также используется во время сева для ускорения загрузки зерна в сеялки, гранул и удобрений — в разбрасыватели.

Полуприцеп с толкающей стенкой имеет грузоподъемность от 20 до 30 тонн и используется для транспортировки и механизированной разгрузки зеленой массы, силоса, сена, зерна, опилок, навоза, компоста, а также «тяжелых» грузов — корнеплодов и снега. На полуприцеп можно установить битерную систему разбрасывания органических и известковых удобрений, борт зерноперегрузчик, свеклоперегрузчик и электронную весовую систему для контроля загрузки и веса перевозимого груза.

В 2025 году «Воронежсельмаш» с привлечением займа ФРП в размере 350 млн рублей запустил вторую очередь производственного комплекса в индустриальном парке «Масловский». На новом оборудовании налажен выпуск зерноочистительного и зерносушильного оборудования мощностью до 200 комплектов ежегодно. Общие инвестиции в проект превысили 700 млн рублей.

Всего «Коблик Групп» при участии ФРП реализует пять проектов в Воронежской и Смоленской областях. Общие инвестиции по ним превышают 4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей в виде льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Они направлены на увеличение выпуска зерносушильного, зерноочистительного, транспортного оборудования и силосов для элеваторов, а также прицепной техники. По четырем из пяти проектов уже запущены производства.

