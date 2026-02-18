В пригороде Челябинска продолжается строительство индустриального парка «Эльтаун». Первые десять компаний стали его резидентами.

В ближайшие два года там заработают только чистые производства, без вредных выбросов. В списке резидентов — предприятия, которые делают газопоршневые электростанции, запорную арматуру, запчасти для сельхозтехники, автокомпоненты и мебель.

Первая очередь парка — это больше 50 тысяч квадратных метров цехов и складов. Объем инвестиций в новые производства превышает 10 миллиардов рублей. Там появится около 2500 рабочих мест.

Параллельно готовят вторую очередь, под которую отвели больше 100 гектаров земли вдоль автодороги «Обход Челябинска». На ближайшее время запланировано проведение к этим территориям дорог, газа и электричества. Планируется построить 420 тысяч «квадратов» промышленных площадей, а работать смогут от 15 до 25 тысяч человек.

«После приобретения земельного участка потенциальным инвесторам останется только построить в срок объекты и запустить свои производства», — отмечает соучредитель компании «Эльтаун Девелопмент» Андрей Курбацких.

В Челябинской области уже успешно функционируют 12 индустриальных парков и два промышленных технопарка.

На территориях уже созданных парков на Южном Урале работают 69 предприятий-резидентов. На них трудятся больше 12 тысяч человек.