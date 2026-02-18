Группа компаний «Синтез ОКА» объявляет о запуске в Нижегородской области промышленного производства многофункциональных блок-сополимеров под маркой «Синторис».

Новая линейка закрывает потребности более чем десяти отраслей промышленности, предлагая уникальные решения для очистки поверхностей и контроля пенообразования.

В условиях автоматизации современных производств контроль уровня пены становится критическим фактором.

Новые продукты позволяют производителям отказаться от использования дополнительных пеногасителей, обеспечивая чистоту поверхностей и стабильную работу насосного оборудования.

«Запуск линейки Синторис — это стратегический шаг в расширении нашего портфеля ПАВ. Мы предлагаем рынку продукт, который сочетает в себе экологическую безопасность, высокую биоразлагаемость и технические характеристики, соответствующие лучшим мировым образцам», — говорит директор направления «Полиуретаны и оксиэтилированные продукты» ООО «Синтез ОКА» Алексей Дёмин.

Широкий спектр применений продуктов «Синторис»:

• Производство синтетических моющих средствах и промышленный клининг: компонент низкопенных моющих составов, средств для посудомоечных машин и ополаскивателей. Обеспечивает блеск без разводов на стекле и металле.

• Пищевая индустрия: специализированные марки серии «Синторис» эффективно работают как пеногасители при производстве сахара, переработке овощей, в процессах ферментации и очистки технологических линий (CIP-мойка). Они сохраняют активность в широком диапазоне температур и легко вымываются, не оставляя следов на оборудовании.

• Агрохимический сектор: использование средств «Синторис» в качестве смачивателей и диспергаторов в составе пестицидов и гербицидов. Эти ПАВ улучшают контакт препарата с листом и препятствуют выпадению осадка при хранении.

•Металлообработка и машиностроение: важный компонент в смазочно-охлаждающих жидкостях. Обеспечивает превосходное эмульгирование масел, высокую смазывающую способность и эффективный отвод тепла. Низкий уровень пенообразования позволяет использовать их в системах с высокой скоростью циркуляции, предотвращая кавитацию и износ инструмента.

• Нефтегазовая отрасль: применяются как высокоэффективные деэмульгаторы для разрушения водонефтяных эмульсий и ингибиторы солеотложений, повышая эффективность добычи и транспортировки нефти.

• Лакокрасочные материалы (ЛКМ): выступают в роли диспергаторов пигментов и наполнителей, предотвращая их флокуляцию и обеспечивая равномерность цвета и стабильность краски при хранении. Также применяются для эмульгирования виниловых и акриловых мономеров в процессах эмульсионной полимеризации.

• Текстильная, бумажная и кожевенная промышленность: используются на этапах промывки, окрашивания и финишной отделки волокон, гарантируя равномерное проникновение красителей, а также в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве пеногасителей и для деинкинга (удаления краски с макулатуры).

Техническое превосходство:

Продукты «Синторис» стабильны в жесткой воде, устойчивы к воздействию кислот и щелочей, а также безопасны в использовании. Благодаря собственному синтезу, ГК «Синтез ОКА» гарантирует бесперебойность поставок и стабильность характеристик каждой партии, а специалисты компании оказывает помощь в подборе конкретной марки сополимера в зависимости от требуемого значения гидрофильно-липофильного баланса, точки помутнения и других характеристик.