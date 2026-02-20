В Санкт-Петербурге состоялось открытие обновлённой высокоавтоматизированной подстанции
20 февраля состоялось открытие обновлённой высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Парголово».
Почти 50 лет старая подстанция фактически служила основным элементом системы электроснабжения для севера Петербурга. В связи с активным развитием этой части города было принято решение провести ее полную реконструкцию. Фактически в ходе масштабной модернизации она построена заново. Это суперсовременная подстанция, здесь всё автоматизировано и участие людей практически не требуется. Мощность установленного оборудования увеличена почти втрое. Больше 80% оборудования — отечественного производства. Реконструкция подстанции позволила повысить надёжность электроснабжения Выборгского и Приморского районов. Суммарно в них проживают более 1,2 млн человек.
Также в зоне действия подстанции находится ряд крупных промышленных потребителей и объекты Октябрьской железной дороги. Обеспечено электричеством создание и расширение высокотехнологичных производств на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт‑Петербург».
Подстанция «Парголово», введённая в эксплуатацию в 1978 году, является одним из ключевых элементов энергосистемы северных районов Санкт‑Петербурга.
Строительно‑монтажные работы выполнены в сжатые сроки — за полтора года. Установлены комплектное распределительное элегазовое устройство 220 кВ и современные комплектные распределительные устройства 35 и 10 кВ. Они обеспечивают приём и распределение электроэнергии между линиями и её получателями. В результате реконструкции объект имеет современное технологическое оснащение и повышенный потенциал для расширения круга потребителей.
На территории подстанции установлены трансформаторы общей мощностью 153 МВА. Все основные элементы размещены в закрытых помещениях, что гарантирует их надёжную работу в условиях плотной городской застройки и обеспечивает эффективную защиту от внешних воздействий.
