Производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO запущено на заводе «Москвич».

Проект является результатом совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. Компания EVM в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) получит ряд преференций взамен повышенных обязательств по локализации.

«Яндекс» обеспечил автомобили элементами искусственного интеллекта («Алиса»), собственными навигационными и мультимедийными сервисами.

В настоящее время производятся четыре модели, до конца года будут внедрены и запущены еще четыре модели, в том числе и сегодняшний электромобиль UMO «Яндекса», который в основном будет работать для обеспечения машинами такси.

Уже выпущено около 100 автомобилей, они будут предлагаться как таксопаркам, так и в физлицам.

Электромобиль UMO 5 является «клоном» китайского GAC Aion Y Plus. Проект ведет подразделение «Яндекс.Электро». Предварительно, стоимость электромобиля составит 2,4 млн рублей. UMO 5 оснащен мотором мощностью 204 л.с., а максимальный запас хода варьируется от 300 до 400 км.