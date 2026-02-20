В Ангарске ( Иркутская область) заработало новое производство предызолированных труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Новая продукция предназначена для строительства и реконструкции систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также используется промышленными компаниями в производственных процессах.

Компания «ПСП», основанная в 2018 году, традиционно специализировалась на обеспечении промышленных предприятий и строек металлопрокатом, располагая собственным автопарком большегрузной техники для доставки по всей России. Новое направление деятельности стало расширением бизнеса в сторону глубокой переработки.

Общая стоимость проекта составила 65 млн рублей.

На эти деньги приобрели современную технологическую линию, предназначенную для нанесения на стальные или пластиковые трубы пенополиуретановой изоляции. Оборудование позволяет вести полный цикл изоляции труб, а также фасонных изделий и деталей трубопроводов.

— Ключевое преимущество новой технологии заключается в создании готового к монтажу изделия: стальная основа получает надежную теплоизоляцию непосредственно в заводских условиях. Это исключает необходимость утепления труб на строительных площадках, сокращает сроки монтажа сетей, в том числе теплотрасс, и повышает их долговечность за счет высоких теплоизоляционных свойств и устойчивости к коррозии, — рассказал директор ООО «Производственно-складская площадка» Артем Сороковиков.

Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать их в любых климатических зонах, что особенно актуально для суровых сибирских условий.