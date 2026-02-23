вчера
Синтез возможностей. Как развивается проект термоядерного реактора
Россия разрабатывает перспективный гибридный термоядерный реактор —Токамак с реакторными технологиями (ТРТ), предназначенный для совмещения термоядерного синтеза с делением ядер для переработки отходов АЭС.
Источник: vk.com
