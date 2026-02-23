MAX
Синтез возможностей. Как развивается проект термоядерного реактора

Россия разрабатывает перспективный гибридный термоядерный реактор —Токамак с реакторными технологиями (ТРТ), предназначенный для совмещения термоядерного синтеза с делением ядер для переработки отходов АЭС.

  Алексей Растригин

    Вау… вот оно, великое будущее России…        а выпьем, когда хотя бы демонстратор технологий запустится…    

    
  alexm

    А. В. Аникеев (Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом»): Пока мы разрабатываем технический проект, проводим отработку критически важных узлов, разрабатываем системы нагрева и диагностику для плазмы в будущем реакторе. Проект ТРТ сейчас в стадии проектирования по всем системам. Само строительство при условии выделения всех требуемых ресурсов (включая бюджет) планируется начать в 2027 году.

    Контрольная сборка вакуумных камер должна случиться к 2030-му, это такая промежуточная контрольная точка, символизирующая середину пути. Ввод в эксплуатацию всех технологических систем токамака ТРТ (физический пуск) запланирован в 2035 году. Далее, согласно плану, постепенно на нем будут увеличиваться температура, ток и плотность плазмы. И к 2040 году мы планируем выйти на запланированные рекордные показатели.
    