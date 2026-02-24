На Стерлитамакской ТЭЦ в Башкортостане запустили модернизированный энергоблок № 9. Оборудование для него изготовили на заводе «Силовых машин», где и поделились деталями проекта.

Там уточнили: поставили турбогенератор с водородным охлаждением на 125 МВт, системы масло- и газоснабжения и систему возбуждения. После замены мощность блока выросла на 25 мегаватт.

Стерлитамакская ТЭЦ — одна из шести станций Башкирской генерирующей компании, которые сейчас обновляют по программе КОМмод. В «Силовых машинах» добавили, что в этом году аналогичный генератор ждут на Уфимской ТЭЦ-2.