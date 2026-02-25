А‑КОНТРАКТ модернизирует производственную базу и расширяет свои компетенции в сложном монтаже и испытаниях электронных сборок

А‑КОНТРАКТ, один из лидеров российского рынка контрактного производства электроники, поддерживает высокие стандарты качества выпускаемой продукции. Современное оснащение завода и высокая квалификация специалистов позволяют компании гарантировать своим заказчикам надежность и технологичность электронных блоков.

В 2026 году на производственных площадках А‑КОНТРАКТ проведена масштабная модернизация. Основной акцент сделан на расширении спектра услуг в области монтажа сложных электронных блоков , включая изделия с нестандартными требованиями. Также существенно усилены возможности испытательного комплекса и участка рентген-контроля печатных плат.

Инженеры компании непрерывно повышают квалификацию, чтобы успешно внедрять на заводе передовые технологии и эффективно работать с новым оборудованием.

Монтаж нестандартных электронных сборок

Специализация А‑КОНТРАКТ — изготовление электронных блоков с нестандартными требованиями. Технические специалисты компании не только профессионально выполняют DFM-анализ, но и готовы участвовать в НИОКР заказчика для оптимизации проекта платы под возможности производства.

В рамках развития производственных мощностей компания расширила участки селективной пайки и селективной влагозащиты, оснастив их новыми системами. Вместе с уже имеющимся оборудованием это позволило увеличить скорость выполнения заказов и обеспечить сборку крупных партий плат в короткие сроки.

А‑КОНТРАКТ = качество

А‑КОНТРАКТ обладает компетенциями и большим опытом в изготовлении электронных модулей, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях: при частом термоциклировании, в высоком вакууме и под давлением. Это устройства для авионики и космической отрасли , автомобилестроения и промышленного оборудования.

Важнейший этап производства таких печатных узлов — контроль качества сборки и проведение всех необходимых испытаний, что обеспечивает стопроцентную надежность и долговечность готовых изделий.

Именно поэтому ключевым направлением модернизации завода А-КОНТРАКТ стало существенное расширение испытательного комплекса . На сегодняшний день участки контроля и испытаний оснащены:

десятью климатическими камерами «тепло-холод» и «тепло-холод-влага» объемом от 80 до 1200 л, позволяющими проводить испытания по ТУ заказчика в диапазоне температур от -70 до +100 °C;

электродинамической испытательной установкой;

тремя системами рентген-контроля с функцией томографии;

установкой для внутрисхемного контроля и оборудованием для адаптерного контроля;

стендом для JTAG тестирования;

установками автоматического оптического контроля, системами контроля нанесения паяльной пасты.