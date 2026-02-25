А‑КОНТРАКТ модернизирует производственную базу
А‑КОНТРАКТ модернизирует производственную базу и расширяет свои компетенции в сложном монтаже и испытаниях электронных сборок
А‑КОНТРАКТ, один из лидеров российского рынка контрактного производства электроники, поддерживает высокие стандарты качества выпускаемой продукции. Современное оснащение завода и высокая квалификация специалистов позволяют компании гарантировать своим заказчикам надежность и технологичность электронных блоков.
В 2026 году на производственных площадках А‑КОНТРАКТ проведена масштабная модернизация. Основной акцент сделан на расширении спектра услуг в области монтажа сложных электронных блоков, включая изделия с нестандартными требованиями. Также существенно усилены возможности испытательного комплекса и участка рентген-контроля печатных плат.
Инженеры компании непрерывно повышают квалификацию, чтобы успешно внедрять на заводе передовые технологии и эффективно работать с новым оборудованием.
Монтаж нестандартных электронных сборок
Специализация А‑КОНТРАКТ — изготовление электронных блоков с нестандартными требованиями. Технические специалисты компании не только профессионально выполняют DFM-анализ, но и готовы участвовать в НИОКР заказчика для оптимизации проекта платы под возможности производства.
В рамках развития производственных мощностей компания расширила участки селективной пайки и селективной влагозащиты, оснастив их новыми системами. Вместе с уже имеющимся оборудованием это позволило увеличить скорость выполнения заказов и обеспечить сборку крупных партий плат в короткие сроки.
А‑КОНТРАКТ = качество
А‑КОНТРАКТ обладает компетенциями и большим опытом в изготовлении электронных модулей, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях: при частом термоциклировании, в высоком вакууме и под давлением. Это устройства для авионики и космической отрасли, автомобилестроения и промышленного оборудования.
Важнейший этап производства таких печатных узлов — контроль качества сборки и проведение всех необходимых испытаний, что обеспечивает стопроцентную надежность и долговечность готовых изделий.
Именно поэтому ключевым направлением модернизации завода А-КОНТРАКТ стало существенное расширение испытательного комплекса. На сегодняшний день участки контроля и испытаний оснащены:
- десятью климатическими камерами «тепло-холод» и «тепло-холод-влага» объемом от 80 до 1200 л, позволяющими проводить испытания по ТУ заказчика в диапазоне температур от -70 до +100 °C;
- электродинамической испытательной установкой;
- тремя системами рентген-контроля с функцией томографии;
- установкой для внутрисхемного контроля и оборудованием для адаптерного контроля;
- стендом для JTAG тестирования;
- установками автоматического оптического контроля, системами контроля нанесения паяльной пасты.
Благодаря непрерывному обновлению парка оборудования компания А‑КОНТРАКТ внедряет инновационные технологии и гарантирует каждому заказчику стабильно высокое качество электронных блоков.
