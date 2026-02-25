Новая учебно-исследовательская лаборатория оптических приборов и систем создана в Вологодском государственном университете по инициативе Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех). Лаборатория станет базой для подготовки востребованных на заводе инженерных кадров. В дальнейшем на ее основе откроют инженерную школу «Оптические системы и технологии», в которой смогут обучаться 100 специалистов наукоемких отраслей.

Новая лаборатория открыта в рамках региональных мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. На оснащение лаборатории правительство Вологодской области направило 30 млн рублей. Закуплено все необходимое учебное и научное оборудование: спектрометр, комплекты для микроскопии и Фурье-оптики, осциллограф, 3D-принтер и другие приборы.

«Следуя единой кадровой политике Госкорпорации Ростех, наш холдинг активно поддерживает инженерное образование, разрабатывая и внедряя профориентационные и обучающие программы. Уже более двух лет мы сотрудничаем с Вологодским госуниверситетом в этих сферах. В свою очередь, вуз стал опорным образовательным учреждением, формирующим кадры под конкретный запрос Вологодского оптико-механического завода. И это пример эффективного взаимодействия органов власти, высшего образования и реального сектора экономики в целях развития промышленного потенциала региона», — сообщил заместитель генерального директора по развитию персонала холдинга «Швабе»Алексей Атланов.

«Оснащенная современным оборудованием лаборатория станет важным подспорьем в подготовке кадров для нашего предприятия. Здесь будут проводить практические и лабораторные занятия, проектные и научно-исследовательские работы. Все это позволит обучать уникальных специалистов по оптическим технологиям в машиностроении, готовых приступить к работе сразу же после обучения», — добавил генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов.

Это уже вторая лаборатория, открытая в ВоГУ для развития кадрового потенциала в оптико-электронной отрасли. Ранее в университете заработала лаборатория оптической физики, созданная в рамках четырехстороннего соглашения между холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вологодским научным центром РАН и вузом.

Вологодский государственный университет реализует сетевую образовательную программу в сотрудничестве с ВОМЗ и МГТУ им. Н.Э. Баумана с 2023 года. Она ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд промышленного сектора по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении».

По этой программе специалисты ВОМЗ обучают студентов материаловедению, технологиям и измерениям в оптической сфере в рамках двух учебных дисциплин. По целевой квоте данного профиля обучаются 34 студента, которые в дальнейшем будут работать на ВОМЗ. После аттестации они получат квалификацию «инженер-технолог» и «инженер-конструктор».

Важной частью подготовки специалистов является и учебно-производственная практика. Студенты-целевики проходят ее на ВОМЗ с первого курса. При этом за каждым практикантом закрепляется наставник в лице сотрудника предприятия.