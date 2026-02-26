26 февраля отмечается День слесаря. В шести сервисных локомотивных депо Южного филиала «ЛокоТех-Сервиса» работает более 1300 представителей этой профессии, что составляет свыше 50% всего персонала. Эти специалисты ремонтируют локомотивы, каждый по своей специализацией: одни обслуживают дизельные двигатели, другие — электрические, тормозные, топливные системы. Есть и те, кто отвечает за пневматические системы, включая компрессоры, резервуары и приводы. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда из депо Поворино Михаил Иванович Медведев специализируется на вспомогательных системах локомотивов, а именно ремонтирует все детали и узлы системы охлаждения тепловозов. Он пришёл на предприятие в 25 лет по совету матери, которая посвятила депо более 30 лет. Начинал с азов, осваивал профессию в деповских мастерских, а затем повышал квалификацию в специализированных учебных центрах, Корпоративном университете «ЛокоТеха». Михаил отработал на своем месте более 20 лет и теперь сам выступает наставником для начинающих работников. Михаил Медведев уверен: главное в работе слесаря — усидчивость, внимательность и желание трудиться. Он разносторонний человек, известный в своём коллективе как заядлый рыбак и увлеченный садовод. В условиях умеренно континентального климата Поворино Михаил выращивает несколько сортов винограда, получает отличные урожаи персиков, абрикосов, груш. Любовь к растениям, по его словам, передалась от отца, который всю жизнь трудился на земле, а вот мастерить из дерева научился сам. Теперь сад украшают беседка, качели и мебель ручной работы. Как и многие поворинцы, Михаил не остаётся в стороне от помощи бойцам СВО. Вместе с коллегами по цеху варят печки-буржуйки и огнетушители. За свои трудовые успехи Михаил Медведев был награждён почетной грамотой начальника сервисного локомотивного депо Поворино. Сервисное локомотивное депо Поворино Южного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» обслуживает тепловозы ЧМЭ3 в/и, 2ТЭ116в/и, 3ТЭ116, ТЭМ7а, 2ТЭ25КМ, ТЭП70бс. В Южный филиал «ЛокоТех-Сервиса» входят 6 депо: Мичуринск, Россошь-Пассажирская, Ртищево, Елец, Лиски, Поворино.