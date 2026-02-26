ТМК освоила производство нового типоразмера труб для сельскохозяйственного оборудования
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) разработала и поставила клиенту новый вид профильных труб квадратного сечения. Продукция предназначена для производства навесного оборудования сельскохозяйственной техники. Объем партии составил 120 тонн.
Трубы размером 100×100 мм с толщиной стенки 10 мм изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), филиале ТМК. Для изготовления нового типоразмера продукции, не регламентированного ГОСТом, на заводе разработали индивидуальную технологию производства. Она включает холодный прокат, термообработку на индукционных печах, профилирование, повторную термообработку в камерных печах и отделку.
«ТМК обладает успешным опытом поставок труб для автомобилестроения и сельского хозяйства, в том числе изготовленных на ЧТПЗ. Отвечая на запрос рынка и следуя стратегии развития компании, предприятие фокусируется на производстве уникальной по своим характеристикам продукции, которая эффективно решает задачи клиента», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
ЧТПЗ обладает производственными мощностями для выпуска бесшовных профильных труб квадратного, прямоугольного, плоскоовального, шестигранного и переменного сечения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0