Уже третий спортивно-оздоровительный комплекс появился на промыслах Иркутской нефтяной компании. На этот раз — в вахтовом жилом посёлке УКПГ на Яракте. Два его «близнеца» работают в вахтовых городках Ярактинского и Марковского месторождений. На первом этаже комплексов размещаются комната для йоги, большая тренажерная зона со всем необходимым новым оборудованием, игровое поле. На втором — кардиозона, просторные раздевалки, душевые и сауна. Новые спорткомплексы доступны всем работникам.

В посёлке Балаганск построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным игровым полем.

Строительство велось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».Новый ФОК представляет собой одноэтажное здание, состоящее из трех функциональных блоков. Спортивная инфраструктура комплекса включает в себя просторный универсальный спортзал, два тренажерных зала, а также раздевалки с душевыми, тренерские комнаты и медицинский кабинет.Общая единовременная пропускная способность залов составляет 20 человек. Особое внимание при проектировании уделено созданию безбарьерной среды. Здание полностью адаптировано для посещения маломобильными группами населения. Здесь будут работать секции для детей и взрослых по волейболу, баскетболу, боксу, мини-футболу, пауэрлифтингу, тяжелой и легкой атлетике, а также проводиться спортивные мероприятия и соревнования.