Машина отправилась в Якутию, где будет работать на разведке полезных ископаемых.

Заказчиком выступило Хабаровское геологоразведочное предприятие холдинга «ОГК Групп». Вездеход предстоит эксплуатировать в условиях снежной целины, вечной мерзлоты и горной местности. Техника будет доставлять грузы геологам, ведущим разведку в республике.

Машина прошла полный цикл испытаний и укомплектована пассажирским модулем, дополнительным топливным баком и лебедкой. Кабина ТМ-140 рассчитана на семь человек, в жилом модуле может разместиться вахтовая смена из восьми человек. Грузоподъемность вездехода — 4 тонны, а запас хода с дополнительными баками достигает 870 километров вместо штатных 550.

Курганские снегоболотоходы хорошо известны в северных регионах. Они работают в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, а также в поисково-спасательных отрядах МЧС — в Коми, Якутии, Архангельской и Мурманской областях, на Чукотке и в Красноярском крае.

С прошлого года «Курганмашзавод» возобновил крупносерийное производство ТМ-140. В планах на 2026 год — выпуск 40 машин. Заказчики могут выбрать базовую версию с грузовой платформой или комплектации с пассажирским модулем, кран-манипуляторной установкой либо модулем-мастерской. По желанию на технику устанавливают дополнительное оборудование.

Надежность вездехода подтверждена в том числе публичными испытаниями. В проекте Ростеха #НашКраш ТМ-140 выдержал прыжок в воду с трамплина и заехал на крутой склон с грузом 6 тонн — в полтора раза превышающим паспортную грузоподъемность, отметили Высокоточные комплексы.