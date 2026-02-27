MAX
Есть метка на карте 1 день назад 695
Nelton Новые заводы и цеха

«АГР» и Defetoo создают новую производственную площадку

© agr.auto

Холдинг «АГР» и компания Defetoo объявляют о расширении стратегического партнёрства и завершении технического перевооружения новой производственной площадки в Санкт-Петербурге. Проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии по формированию современной российской автомобильной экосистемы, основанной на международной технологической кооперации, локализации ключевых компетенций и устойчивом развитии производства.

Речь идёт о создании современного автомобильного завода на базе бывшей производственной площадки в Шушарах, приобретённой холдингом «АГР» в 2024 году. К моменту начала работ производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, инженерная и технологическая инфраструктура отсутствовала, площадка требовала полной переработки производственной архитектуры и технологической логики.

В июне 2025 года на предприятие прибыл первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа тяжёлых производственных линий. Всего в рамках проекта было поставлено порядка 600 контейнеров с оборудованием и технологическими системами. В настоящий момент уже завершена установка оборудования, и завод переходит к стадии его доналадки для последующего запуска производства полного цикла. Таким образом, новая производственная мощность была создана менее чем за восемь месяцев, что представляет собой беспрецедентный пример для автомобильной отрасли.

Производственная архитектура предприятия выстроена с учётом современных стандартов индустрии. Проведено комплексное техническое перевооружение, внедрена высокая степень автоматизации процессов. Проектная мощность предприятия составляет до 100 000 автомобилей в год. В рамках проведенных на объекте работ построен новый тест-трек, выполнено благоустройство территории, отремонтированы дороги и тротуары.

На новой площадке будет организован выпуск автомобилей российского бренда JELAND. Реализация проекта усиливает стратегическое партнерство холдинга «АГР» и Defetoo, отражая новую модель развития отрасли — не восстановление прежних производственных цепочек, а формирование современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России.

Источник: agr.auto

Комментарии 2

  • Tevton Tevton28.02.26 22:32:17

    Из новости непонятно, что же эта новая площадка планирует выпускать.

    Вот некоторые модели, которые войдут в линейку бренда Jeland:
    Jeland VT7 — пятиместный кроссовер, созданный на базе Jaecoo J7. Габариты — 4600×1898×1680 мм.
    Jeland VT8 — более крупный кроссовер, построенный на базе Jaecoo J8. Размеры — 4820×1930×1710 мм, колёсная база — 2820 мм.
    Jeland VT6 — кроссовер, основанный на Jaecoo J6. Для российского рынка предусмотрен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатая роботизированная коробка.

    Основной вопрос — степень локализации и стоимость.
    Если не угадать, то площадка опять встанет.

    Отредактировано: Tevton~22:33 28.02.26
    #1313101
  • vassso1 vassso101.03.26 07:26:45

    Радует, что наши заводы перезапускаются. Руководство сделало всё верно. Цель запада была оставить нашу страну не только без производства, но и без машин вообще. А у нас наоборот, все заводы теперь наши, почти все работают, последние запустятся в этом году. Выпускаются отличные машины, идут процессы локализации, дефицита нет.
    Наоборот, сейчас проблемы у западных стран и брендов с закрытием заводов. Вот такой вот парадокс 😅

    #1313104