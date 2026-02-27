Холдинг «АГР» и компания Defetoo объявляют о расширении стратегического партнёрства и завершении технического перевооружения новой производственной площадки в Санкт-Петербурге. Проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии по формированию современной российской автомобильной экосистемы, основанной на международной технологической кооперации, локализации ключевых компетенций и устойчивом развитии производства.

Речь идёт о создании современного автомобильного завода на базе бывшей производственной площадки в Шушарах, приобретённой холдингом «АГР» в 2024 году. К моменту начала работ производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, инженерная и технологическая инфраструктура отсутствовала, площадка требовала полной переработки производственной архитектуры и технологической логики.

В июне 2025 года на предприятие прибыл первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа тяжёлых производственных линий. Всего в рамках проекта было поставлено порядка 600 контейнеров с оборудованием и технологическими системами. В настоящий момент уже завершена установка оборудования, и завод переходит к стадии его доналадки для последующего запуска производства полного цикла. Таким образом, новая производственная мощность была создана менее чем за восемь месяцев, что представляет собой беспрецедентный пример для автомобильной отрасли.

Производственная архитектура предприятия выстроена с учётом современных стандартов индустрии. Проведено комплексное техническое перевооружение, внедрена высокая степень автоматизации процессов. Проектная мощность предприятия составляет до 100 000 автомобилей в год. В рамках проведенных на объекте работ построен новый тест-трек, выполнено благоустройство территории, отремонтированы дороги и тротуары.

На новой площадке будет организован выпуск автомобилей российского бренда JELAND. Реализация проекта усиливает стратегическое партнерство холдинга «АГР» и Defetoo, отражая новую модель развития отрасли — не восстановление прежних производственных цепочек, а формирование современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России.