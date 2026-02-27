На УАЗе стартовал очередной этап модернизации производства
В рамках модернизации производственной площадки Ульяновского автозавода на предприятии смонтирована новая прессовая линия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали на предприятии, пять новых прессов с усилиями в 1,2-2 тыс. т будут применяться для штамповки крупных кузовных делателей пикапов Sollers, а также будущего внедорожника этого бренда.
«На новом оборудовании будут изготавливаться крылья, боковины, капоты, крыши, панели дверей и элементы пола для этих моделей. В перспективе мощности прессовой линии будут задействованы для производства кузовных деталей автомобилей семейства УАЗ», — сообщили в компании.
Процесс штамповки полностью автоматизирован: оператор с помощью пульта управляет шестью промышленными роботами, которые загружают в производственную линию заготовки и вынимают уже готовые детали, уточнили на предприятии. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, ориентировочно к началу лета прессовый цех будет введен в эксплуатацию, сообщили на УАЗе.
