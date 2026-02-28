В Видном Московской области открылся современный детский сад на 155 малышей
В жилом комплексе «Зеленые аллеи» в городе Видное Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие нового детского сада. Трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв. м рассчитано на 155 воспитанников.
В учреждении разместятся шесть групп для детей от двух до семи лет. На первом этаже — группы для самых маленьких с буфетными, спальнями и игровыми, выше — помещения для среднего и старшего возраста. В саду работают пищеблок полного цикла, медицинский кабинет, два зала (музыкальный и физкультурный), кружковые, кабинеты логопеда и психолога.
Архитектурное решение здания выполнено в лаконичном стиле с акцентной входной зоной из алюминиевых панелей и шафраново-желтыми деталями на фасаде. На территории обустроены спортивная площадка и игровые зоны для каждой группы с теневыми навесами, высажены деревья и кустарники.
Пост сделан с содействием блогера Великоросс!
